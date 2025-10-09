Валдайский форум
9 октября, 12:36

Близкие Ефрема Амирамова опровергли информацию о его смерти

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 9 октября, в Сети появилась информация о смерти певца Ефрема Амирамова, но она оказалась фейком. Сейчас исполнитель песни «Молодая» находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии с сепсисом. Об этом SHOT сообщили его близкие.

Ефрем Амирамов был госпитализирован в больницу Нальчика с заражением крови. По словам семьи, врачи продолжают вести наблюдение за 69-летним музыкантом в отделении интенсивной терапии. Родные артиста просят поклонников сохранять спокойствие и поддерживать его молитвами.

Ранее Амирамов был госпитализирован в реанимацию с диагнозом сепсис. Медицинский персонал прилагал все усилия для спасения его жизни. Артист находился в одной из больниц Нальчика, где ему установили дренажные системы для выведения избыточной жидкости из поражённых участков. Позже СМИ сообщили, что Амирамов скончался в реанимации в возрасте 69 лет. Однако, эта информация оказалась фейком.

