Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 09:03

«Мачете очень даже жив!» Актёр Дэнни Трехо «‎восстал из мёртвых» после новостей о своей смерти

Звезда фильмов Мачете Дэнни Трехо опроверг слухи о своей смерти

Американский актёр Дэнни Трехо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/

Американский актёр Дэнни Трехо опроверг слухи о своей смерти, которые распространились в соцсетях. Сообщения о похоронах звезды боевиков оказались фейком. Чтобы всё опровергнуть Мачете сам «‎восстал из мёртвых».

«Спасибо всем за заботу, но я очень даже жив. Кто-то распространяет фейковые новости», — написал он в соцсетях.

Фейковая новость о смерти актёра была репостнута американским комедиантом Джоном Легуизамо. Интересно, что в кино персонажи Трехо действительно часто умирали — по подсчётам фанатов, в 65 фильмах. Репост Легуизамо до сих пор остаётся в сторис социальной сети, несмотря на опровержение.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти, отправившись играть в гольф. Поводом для слухов стали высказывания вице-президента Джей Ди Вэнса о возможной готовности стать следующим лидером страны и сообщения в социальных сетях о якобы ухудшении здоровья президента.

Милена Скрипальщикова
