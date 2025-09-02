Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 20:53

«Байден месяцами ничего не делал»: Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти

Трамп пошутил о слухах про свою смерть и напомнил о Байдене

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Во время встречи с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти, которые активно распространялись в социальных сетях после его двухдневного отсутствия на публике. Республиканец отметил, что аналогичный период молчания его предшественника Джо Байдена не вызывал таких же разговоров и спекуляций.

«Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так», — сказал глава США.

Трамп назвал слухи о своей смерти сумасшедшими
Трамп назвал слухи о своей смерти сумасшедшими

Слухи о возможной смерти Дональда Трампа возникли на фоне заявления вице-президента Джей Ди Вэнса, который выразил готовность временно исполнять обязанности президента в случае необходимости. Это подогрело интерес общественности и вызвало волну спекуляций. Однако сам хозяин Белого дома ранее уже опровергал эти домыслы, уверяя, что его здоровье в полном порядке и он ощущает себя «лучше, чем когда-либо».

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar