«Байден месяцами ничего не делал»: Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти

Во время встречи с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти, которые активно распространялись в социальных сетях после его двухдневного отсутствия на публике. Республиканец отметил, что аналогичный период молчания его предшественника Джо Байдена не вызывал таких же разговоров и спекуляций.

«Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так», — сказал глава США.