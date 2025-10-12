Разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков умер в 93 года

На 94-м году жизни скончался выдающийся учёный-ядерщик, Герой Труда РФ Юрий Бармаков. Печальное известие подтвердил Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА).

«На 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков», — говорится в некрологе.

