Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 12:08

21-летний воспитанник «Арсенала» трагически погиб после неудачного удара головой в матче

Выступавший за Арсенал футболист Вигар умер, получив травму головы в матче

Билли Вигар. Обложка © ФК «Арсенал»

Билли Вигар. Обложка © ФК «Арсенал»

Бывший игрок английского клуба «Арсенал» 21-летний Билли Вигар трагически ушёл из жизни после неудачного удара головой в матче. Футболист был два дня в коме, сообщает Daily Mirror.

Вигар, выступавший за «Чичестер Сити», в ходе игрового эпизода влетел в бетонную стенку, получив в результате тяжёлую черепно-мозговую травму. Спортсмен был незамедлительно госпитализирован и введён в кому. 23 сентября ему была проведена операция, однако, несмотря на все усилия врачей, 25 сентября он скончался.

Эта трагедия оставила в шоке как его текущую команду, так и лондонский «Арсенал», где он провёл сезон 2022/2023 на правах аренды. Футболист является выпускником академии «Арсенала», также выступал за «Дерби Каунти», «Гастингс» и «Истборн Боро».

Москвич нанёс инвалиду 170 ударов топором и ножом из-за спора о футболе
Москвич нанёс инвалиду 170 ударов топором и ножом из-за спора о футболе

Ранее Life.ru рассказывал, что игрок ХК Люблино скончался прямо во время матча в рамках Ночной хоккейной лиги в Москве. Заметив неладное, к нему на лёд поспешила бригада медиков, однако все их усилия оказались безрезультатны.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФК Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar