22 сентября, 11:38

В Москве хоккеист умер прямо во время матча

Игрок ХК Люблино Василий Карташов умер во время матча Ночной хоккейной лиги

Обложка © VK / CK Люблино

Защитник команды «Люблино» Василий Карташов скончался во время матча против «Белых медведей ЕР» в возрасте 52 лет. Об этом сообщили на сайте Ночной хоккейной лиги.

Инцидент произошёл в воскресенье в ходе игры регионального этапа дивизиона «Лига надежды», которая состоялась в Москве. По данным турнира, Карташову пытались помочь врачи дежурной бригады скорой помощи и специализированной реанимационной службы, однако спасти игрока не удалось. Причины смерти не уточняются.

«Надёжный товарищ, отличный хоккеист, душа коллектива — так о нём отзываются партнёры по команде. Скоропостижная утрата — шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи. Невосполнимая потеря, большая беда, боль от которой навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении НХЛ.

В составе «Люблино» Карташов провел 117 матчей и отметился 11 голевыми передачами, начиная с 2016 года.

Ранее бывший хоккеист «Салавата Юлаева» и тренер Константин Полозов скончался в 59 лет. Он играл в нападении за команды «Салават Юлаев», уфимский «Авангард», свердловский СКА и «Новойл». В его активе три медали чемпионатов России (1995-1997) и Кубок ИИХФ (1994).

