Умер один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент

Берни Парент вошёл в историю северо-американского хоккея как один из выдающихся голкиперов своего поколения. Его карьера была тесно связана с «Филадельфией», где он достиг величайших спортивных высот и навсегда вписал своё имя в летопись клуба. В 1974 и 1975 годах Парент не только помог «Флайерз» выиграть Кубок Стэнли, но и был признан самым ценным игроком плей-офф. Его профессионализм и мастерство были отмечены престижной наградой «Везина трофи», который он получал два года подряд как лучший вратарь регулярного чемпионата.