Умер один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент
На 81-м году жизни скончался двукратный обладатель Кубка Стэнли Берни Парент
Берни Парент. Обложка © Wikipedia
Легендарный хоккейный вратарь Берни Парент, двукратный обладатель Кубка Стэнли, скончался в возрасте 80 лет. Печальное известие было официально подтверждено пресс-службой хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз».
Берни Парент вошёл в историю северо-американского хоккея как один из выдающихся голкиперов своего поколения. Его карьера была тесно связана с «Филадельфией», где он достиг величайших спортивных высот и навсегда вписал своё имя в летопись клуба. В 1974 и 1975 годах Парент не только помог «Флайерз» выиграть Кубок Стэнли, но и был признан самым ценным игроком плей-офф. Его профессионализм и мастерство были отмечены престижной наградой «Везина трофи», который он получал два года подряд как лучший вратарь регулярного чемпионата.
Профессиональная карьера голкипера включала выступления за несколько клубов НХЛ. Помимо «Филадельфии», Парент играл в «Бостоне» и «Торонто». За время своей карьеры он провёл 679 матчей и пять раз принимал участие в Матчах звёзд НХЛ.
