Лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин умер на 103-м году жизни

На 103-м году жизни скончался выдающийся китайский физик и нобелевский лауреат Ян Чжэньнин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Учёный умер в Пекине в субботу после продолжительной болезни.

Чжэньнин являлся членом Китайской академии наук и профессором Университета Цинхуа. Самым значимым его достижением, отмеченным Нобелевской премией по физике в 1957 году (совместно с Ли Чжэндао), стало теоретическое предсказание нарушения закона сохранения пространственной чётности – зеркальной симметрии пространства – в слабых взаимодействиях.

Ранее стало известно о смерти 92-летнего лауреата Нобелевской премии и пионера клонирования Джона Гердона. Он был удостоен награды в 2012 году за новаторские исследования, проведённые вместе с японским учёным Синъей Яманака, пролившие свет на то, сохраняется ли генетическая информация в процессе развития организма.