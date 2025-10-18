Сектор Газа
18 октября, 05:50

Лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин умер на 103-м году жизни

Обложка © Wikipedia

На 103-м году жизни скончался выдающийся китайский физик и нобелевский лауреат Ян Чжэньнин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Учёный умер в Пекине в субботу после продолжительной болезни.

Чжэньнин являлся членом Китайской академии наук и профессором Университета Цинхуа. Самым значимым его достижением, отмеченным Нобелевской премией по физике в 1957 году (совместно с Ли Чжэндао), стало теоретическое предсказание нарушения закона сохранения пространственной чётности – зеркальной симметрии пространства – в слабых взаимодействиях.

Умер американский актёр Эд Уильямс из «Голого пистолета»
Ранее стало известно о смерти 92-летнего лауреата Нобелевской премии и пионера клонирования Джона Гердона. Он был удостоен награды в 2012 году за новаторские исследования, проведённые вместе с японским учёным Синъей Яманака, пролившие свет на то, сохраняется ли генетическая информация в процессе развития организма.

