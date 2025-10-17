Умер американский актёр Эд Уильямс из «Голого пистолета»

Американский актёр Эд Уильямс, прославившийся ролью полицейского-учёного во всех частях культовой комедии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном, скончался в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни. Об этом сообщил Hollywood Reporter со ссылкой на внучку актёра.

Сообщается, что смерть наступила 2 октября, завершив его почти вековую жизнь в искусстве.

Эд Уильямс родился в Калифорнии в 1926 году. За свою продолжительную карьеру он не раз вживался в образы священников, проповедников и министров. Однако его самой запоминающейся ролью стала роль полицейского-учёного в комедийной серии «Голый пистолет». Он также сыграл священника в фильме «Отец невесты». Вне съемочной площадки Уильямс преподавал основы вещания в колледже Лос-Анджелес Сити и работал диктором на телевидении.

