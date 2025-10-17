Сектор Газа
17 октября, 13:40

Умерла актриса из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Обложка © VK / Театр «На Литейном»

В Санкт-Петербурге ушла из жизни актриса Людмила Егорова. Ей было 86 лет. О кончине артистки, служившей в Театре драмы и комедии «На Литейном», сообщила пресс-служба учреждения.

«С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра «На Литейном» Людмилы Ивановны Егоровой. Спасибо, Людмила Ивановна, за преданность, талант, творчество и любовь к театру, которых нам будет не хватать», — указано в сообщении.

Людмила Егорова, уроженка Ленинграда (родилась 23 июня 1939 года), в 1964 году окончила ЛГИТМиК. Сразу после учёбы она работала в Ленконцерте, а в 1968 году стала актрисой Театра драмы и комедии на Литейном, которому посвятила всю свою жизнь. Особую известность Егоровой принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь».

Актриса также стала популярна среди телезрителей. Она начала свою карьеру в кино в 17 лет, сыграв санинструктора в драме «Солдаты». В её фильмографии насчитывается около 30 работ, среди которых такие картины, как «Поднятая целина», «Сладкая женщина», «Зеркало для героя», «Свадьба», «Груз 200», «Крик тишины», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

До последних дней своей жизни Людмила Егорова продолжала выступать на сцене, радуя зрителей своим талантом.

Ранее сообщалось о смерти гитариста группы Kiss Дэниела Фрейли. Он скончался в возрасте 74 лет в результате травм, полученных при падении в прошлом месяце. По данным TMZ, музыкант упал в своей студии, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг, и предстоящие концерты тура были отменены.

