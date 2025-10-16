Умерла вдова актёра Бориса Клюева, её тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Стало известно о кончине Виктории Клюевой, вдовы известного актёра Бориса Клюева. Женщине было 82 года. Смерть наступила 28 сентября, однако близкие приняли решение сохранить эту информацию в тайне и провели закрытую церемонию прощания. Об этом стало известно из публикации на YouTube-канале блогера Андрея Флора.

Блогер, специализирующийся на посещении мест захоронений знаменитостей, побывал на Троекуровском кладбище, где покоится звезда сериала «Воронины». Во время визита выяснилось, что рядом с Борисом Клюевым теперь похоронена и его супруга.

Виктория Клюева, отметившая свой день рождения 26 сентября, скончалась через два дня после него. Причины её смерти не разглашаются. Она прожила на пять лет дольше своего мужа. Пока неясно, почему близкие решили провести церемонию прощания в узком кругу.

Напомним, что смерть Бориса Клюева стала для его жены огромным потрясением. Она признавалась журналистам, что не представляла своей жизни без него. Виктория также упоминала о преданности актера работе и театру, отмечая, что даже перед кончиной он продолжал думать о сценических постановках.

Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года. Знаменитый актёр более двух лет боролся с раком лёгких. С 2002 года Клюев имел звание Народного артиста России. За свою карьеру он успел поработать над многими кинофильмами и телесериалами, также играл в разных театральных постановках.