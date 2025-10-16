Родственники сообщили причину смерти звезды «Крёстного отца» Дайан Китон

Семья Дайан Китон подтвердила журналу People, что актриса умерла от пневмонии. Состояние актрисы резко осложнилось, и её уход стал полной неожиданностью для всех.

«Семья Китон очень благодарна за любовь и поддержку, которую ей оказывали в последние несколько дней. <…> Дайан умерла от пневмонии 11 октября», — поделились родственники звезды «Крёстного отца».

Родившаяся в 1946 году в Лос-Анджелесе, Дайан Китон впервые появилась на экране в 1970 году. Слава пришла к ней после «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы и сотрудничества с Вуди Алленом («Любовь и смерть», «Энни Холл»). Её талант отмечен «Оскаром», «Золотым глобусом» и BAFTA.

Ранее американская актриса Пенелопа Милфорд скончалась в возрасте 77 лет. Карьера Милфорд началась на нью-йоркской сцене в 1971 году, когда она сыграла вместе с Ричардом Гиром в постановке Off-Broadway «Long Time Coming and a Long Time Gone», основанной на биографии музыканта и писателя Ричарда Фарина. Но наибольшую известность актрисе принесла роль Ви Мансон в фильме «Возвращение домой» (1978), номинированном на девять «Оскаров» и получившем три.