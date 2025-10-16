Сектор Газа
16 октября, 01:27

Американская актриса Пенелопа Милфорд умерла в возрасте 77 лет

Пенелопа Милфорд. Обложка © Kinopoisk

Американская актриса Пенелопа Милфорд скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает издание The Variety. Информация была подтверждена её братом Дагом Милфордом, причина смерти не названа.

Карьера Милфорд началась на нью-йоркской сцене в 1971 году, когда она сыграла вместе с Ричардом Гиром в постановке Off-Broadway «Long Time Coming and a Long Time Gone», основанной на биографии музыканта и писателя Ричарда Фарина. Но наибольшую известность актрисе принесла роль Ви Мансон в фильме «Возвращение домой» (1978), номинированном на девять «Оскаров» и получившем три.

R&B-исполнитель D’Angelo умер в 51 год
Ранее на 79 году жизни скончался американский художник Дрю Струзан. Он был известен благодаря созданию постеров к культовым фильмам. Его работы включают «Звёздные войны», «Назад в будущее», «Рэмбо», «Бегущий по лезвию» и «Индиана Джонс». Всего он оформил обложки для более чем 150 лент.

