R&B-исполнитель D’Angelo умер в 51 год

Знаменитый музыкант Ди Энджело, оказавший огромное влияние на современный R&B и нео-соул, умер в возрасте 51 года. Печальную новость подтвердили его близкие, а заявление семьи распространил журнал Variety.

«После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с тяжёлым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Энджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D’Angelo, ушёл из жизни сегодня, 14 октября 2025 года», — отмечается в обращении.

Майкл Юджин Арчер записал три знаковых альбома, принесших ему мировую известность и четыре награды «Грэмми». Его дебютная работа «Brown Sugar» с хитами Lady и Cruisin’ больше года не покидала ведущий музыкальный чарт США. Ди Энджело также известен своим вкладом в альбом Лорин Хилл, для которого он сыграл на клавишных. В начале 2025 года музыкант успел принять участие в съёмках документального фильма о Слае Стоуне.