Умер автор постеров «Звёздных войн» и «Назад в будущее» художник Дрю Струзан

Американский художник Дрю Струзан скончался на 79 году жизни. Об этом сообщили на страницах его социальных сетей 13 октября, передаёт журнал The Variety.

Струзан стал известен благодаря созданию постеров к культовым фильмам. Его работы включают «Звёздные войны», «Назад в будущее», «Рэмбо», «Бегущий по лезвию» и «Индиана Джонс». Всего он оформил обложки для более чем 150 лент. Кроме того, Струзан работал над дизайном обложек для музыкальных альбомов, в том числе для Элиса Купера, The Beach Boys и Bee Gees.

