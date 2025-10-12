Семья актрисы Дайан Китон месяцами скрывала страшную болезнь и боялась её смерти

Американская актриса Дайан Китон, известная зрителям по фильму «Энни Холл» и обладательница «Оскара», почувствовала ухудшение своего состояния за несколько месяцев до смерти. Об этом пишет издание People со ссылкой на окружение кинозвезды.

Собеседник газеты признался, что семья допускала скорую кончину Китон, узнав о проблемах с её здоровьем, тем более что соседи и друзья тоже заметили перемены. Однако близкие не стали раскрывать никому из окружения звезды настоящее положение дел, а также всё держалось в секрете от СМИ. Родственники скрасили последние недели жизни Китон, не покидая её и находясь постоянно в общении с ней.

Тем не менее соседи замечали странности, так как актриса перестала по утрам гулять со своей собакой, хотя раньше постоянно устраивала променад, надев свою фирменную шляпу и тёмные очки. Собеседники издания признались, что Китон отличалась добротой, коммуникабельностью, долей эксцентричности и открытостью. Даже с собакой артистка говорила, как с человеком: уважительно и спокойно.

«Она всегда была очень милой, весёлой и разговорчивой. Она была эксцентричной и обладала той самой голливудской аурой старой школы. Она была очень, очень особенной», — заключил источник газеты.

Ранее сообщалось, что звезда «Крёстного отца» и муза Вуди Аллена Дайан Китон умерла в 79 лет. В 1977 году её работа в фильме «Энни Холл» была отмечена главными кинематографическими наградами — «Оскаром», «Золотым глобусом» и BAFTA в номинации «Лучшая женская роль». Дайан Китон — мать двоих детей: дочери Декстер и сына Дьюка, которых она усыновила в 1996 и 2001 годах соответственно.