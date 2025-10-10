Звезда советских фильмов Эльвира Осипова умерла в 79 лет
Эльвира Осипова. Обложка © VK / Артём Цыпин
Советская актриса театра и кино Эльвира Осипова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил актёр Артём Цыпин.
«Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримёром у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Осипова скончалась 1 октября, причина её смерти не разглашается. Помимо театральной деятельности, она оставила след в кинематографе, снявшись в таких фильмах, как «Слепой дождь», «Счастливый человек» и «Чёрная курица, или Подземные жители».
А накануне в Нальчике умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов, ему было 69 лет. Известный шансонье попал в больницу с сепсисом, выкарабкаться он не смог. У Амирамова осталась жена, дочка и внучка. Похоронят артиста в Израиле.
