Звезда советских фильмов Эльвира Осипова умерла в 79 лет

Советская актриса театра и кино Эльвира Осипова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил актёр Артём Цыпин.

«Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримёром у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».