Известный режиссёр и актёр сериала «Иван Грозный» Пектеев умер в 71 год

На 72-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл Василий Пектеев. Прощание с ним состоится 13 октября на сцене Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана. Об этом сообщает «Марийская правда».

Пектеев родился 23 января 1954 года в деревне Уилем Моркинского района Марийской АССР. После окончания режиссёрского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1980 году он вернулся в Марийский театр им. М. Шкетана, где прошел путь от режиссёра до художественного руководителя. С 1992 по 2002 год возглавлял театр, а в 2018 году вновь занял пост художественного руководителя. Его постановки получили гран-при нескольких фестивалей.

Кроме театра, Пектеев снимался в сериалах, включая роль языческого жреца в фильме Андрея Эшпая «Иван Грозный» (2009) и участие в 20-серийном фильме Николая Досталя «Раскол» (2011). Он также был поэтом и писателем, автором сборника «Сны» и киноповести «Человек из царства пчел». национального театра драмы им. М. Шкетана.

Ранее Life.ru сообщал, что на 85-м году жизни скончался выдающийся театровед и шекспировед Алексей Бартошевич. Учёный происходил из знаменитой театральной династии. Его отец Вадим Шверубович основал постановочный факультет Школы-студии МХАТ, а дед Василий Качалов был прославленным актёром МХАТа.