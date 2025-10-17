Сооснователь Kiss и соло-гитарист Пол Дэниел Фрейли скончался в возрасте 74 лет

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли, сооснователь и ведущий гитарист культовой рок-группы Kiss, ушёл из жизни на 74-м году после травм, полученных при падении в прошлом месяце. Семья музыканта подтвердила его смерть в официальном заявлении.

«Мы полностью опустошены и разбиты горем. В его последние минуты нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и ценим его силу и доброту, которыми он одаривал других. Память об Эйсе будет жить вечно!» — говорится в заявлении семьи.

Ранее в Турции в возрасте 90 лет ушёл из жизни актёр Ариф Эркин Гюзельбейоглу, известный по роли Пири Мехмед-паши в сериале «Великолепный век». Актёрская карьера Гюзельбейоглу включала работу солистом и хористом на Стамбульском радио, а также многочисленные роли в кино и телесериалах. Зрителям он запомнился по участию в таких популярных проектах, как «Великолепный век», «Вторая весна», «Султан Маками» и «Турецкий детектив».