В Турции скончался звезда «Великолепного века» Ариф Эркин

Турецкий актёр Ариф Эркин Гюзельбейоглу, известный по роли Пири Мехмед-паши в сериале «Великолепный век», скончался в возрасте 90 лет. Печальную новость сообщило издание Ahaber со ссылкой на официальное заявление сына артиста Мехмета Гюзельбейоглу.

«Выдающийся актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, который оставил заметный след в истории экранного искусства, скончался в возрасте 90 лет. Ещё одна звезда пала», — говорится в сообщении.

Ариф Эркин родился в Стамбуле в 1935 году и получил архитектурное образование в местном техническом университете. Его творческий путь начался ещё в школьные годы с главной роли в любительской постановке. После университета он решил посвятить себя искусству, получив профессиональное музыкальное образование в Государственном театре оперы и балета.

Актёрская карьера Гюзельбейоглу включала работу солистом и хористом на Стамбульском радио, а также многочисленные роли в кино и телесериалах. Зрителям он запомнился по участию в таких популярных проектах, как «Великолепный век», «Вторая весна», «Султан Маками» и «Турецкий детектив».

Ранее сообщалось, что на 78 году жизни не стало американской актрисы Пенелопы Милфорд. Информацию подтвердил её брат Даг, но причины смерти на данный момент неизвестны. Наибольшую известность актрисе принесла роль Ви Мансон в фильме «Возвращение домой» (1978).