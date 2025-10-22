В селе Туртапка Нижегородской области грузовик врезался в газовую трубу, спровоцировав пожар. По предварительным данным, водитель жив.

Фура протаранила газовую трубу и загорелась в Нижегородской области. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, инцидент начался с того, что водитель фуры пытался избежать столкновения с пешеходом. Это привело к тому, что грузовик сбил дорожные знаки и врезался в газовую трубу. Вслед за этим начался сильный пожар.

Кадры, запечатлевшие момент жуткого ДТП, свидетельствуют о том, что тягач с полуприцепом на значительной скорости сошёл с дороги. Машину занесло, и вскоре после этого, через несколько секунд, она оказалась объята огнём.

