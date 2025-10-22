Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 20:16

Фура протаранила газовую трубу и загорелась в Нижегородской области

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В селе Туртапка Нижегородской области грузовик врезался в газовую трубу, спровоцировав пожар. По предварительным данным, водитель жив.

Фура протаранила газовую трубу и загорелась в Нижегородской области. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, инцидент начался с того, что водитель фуры пытался избежать столкновения с пешеходом. Это привело к тому, что грузовик сбил дорожные знаки и врезался в газовую трубу. Вслед за этим начался сильный пожар.

Кадры, запечатлевшие момент жуткого ДТП, свидетельствуют о том, что тягач с полуприцепом на значительной скорости сошёл с дороги. Машину занесло, и вскоре после этого, через несколько секунд, она оказалась объята огнём.

Водитель «Ауди» спровоцировал страшную аварию из восьми авто в центре Петербурга
Водитель «Ауди» спровоцировал страшную аварию из восьми авто в центре Петербурга

Ранее сообщалось, что скорая с беременной женщиной попала в страшное ДТП под Новосибирском. Пострадали трое: водитель, фельдшер и сама роженица, которую экстренно доставили в реанимацию. У женщины, к счастью, родился здоровый малыш.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar