22 октября, 12:44

Водитель «Ауди» спровоцировал страшную аварию из восьми авто в центре Петербурга

Крупное ДТП парализовало центр Петербурга в среду. По словам очевидцев, массовая авария произошла на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, один автомобиль перевернулся. Движение транспорта в районе инцидента сейчас затруднено.

Момент ДТП в центре Петербурга. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По данным регионального главка МВД, авария с участием восьми автомобилей произошла около 14:05. В результате ДТП пострадала женщина. По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение правил дорожного движения водителем Audi, который, предположительно, проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрёстке.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции с целью обеспечения дорожного движения и установки обстоятельств ДТП», — говорится в сообщении полиции.

В Приамурье 14 человек госпитализированы после ДТП с автобусом с вахтовиками
Ранее сообщалось, что скорая с беременной женщиной попала в страшное ДТП под Новосибирском. Пострадали трое: водитель, фельдшер и сама роженица, которую экстренно доставили в реанимацию. У женщины, к счастью, родился здоровый малыш.

Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Наталья Демьянова
