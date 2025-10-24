SHOT опубликовал момент взрыва в квартире в Красногорске, пострадал один человек

В Красногорске на бульваре Космонавтов в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек. Телеграм-канал SHOT опубликовал момент взрыва.

Момент взрыва в квартире в Красногорске. Видео © SHOT

По одной из версий, в помещении могли делать ремонт, и рванул баллон с газом. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, мощный взрыв произошёл в квартире на 13-м этаже на бульваре Космонавтов. Стёкла и куски фасада здания разбросаны по всему двору. В квартире могли находиться люди, информация о пострадавших уточняется. К месту взрыва приехала скорая и полиция, территория оцеплена.