Взрыв в квартире в Красногорске произошёл из-за атаки беспилотника
Обложка © Telegram / Вороьёв LIVE
В подмосковном Красногорске в квартире произошёл взрыв из-за беспилотника. В результате пострадали пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже», — написал он.
Трёх взрослых пострадавших госпитализировали в Красногорскую городскую больницу №1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок направлен в Центр им. Рошаля с вывихом колена и лёгкими травмами голени.
На месте происшествия находятся экстренные службы, правоохранители, сотрудники МЧС и глава округа. Воробьёв отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Напомним, ранним утром в Красногорске прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома. Выбиты стёкла минимум в пяти квартирах. Telegram-канал SHOT опубликовал момент взрыва. На месте работают все экстренные службы.
