24 октября, 03:57

Взрыв в квартире в Красногорске произошёл из-за атаки беспилотника

Обложка © Telegram / Вороьёв LIVE

В подмосковном Красногорске в квартире произошёл взрыв из-за беспилотника. В результате пострадали пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Место происшествия. Фото © Telegram / Вороьёв LIVE

«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже», — написал он.

Трёх взрослых пострадавших госпитализировали в Красногорскую городскую больницу №1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок направлен в Центр им. Рошаля с вывихом колена и лёгкими травмами голени.

На месте происшествия находятся экстренные службы, правоохранители, сотрудники МЧС и глава округа. Воробьёв отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Мострансавто: Обломки БПЛА ВСУ попали в автобус с пассажирами в Подмосковье
Напомним, ранним утром в Красногорске прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома. Выбиты стёкла минимум в пяти квартирах. Telegram-канал SHOT опубликовал момент взрыва. На месте работают все экстренные службы.

