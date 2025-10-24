Взрыв в квартире в Красногорске произошёл из-за атаки беспилотника

В подмосковном Красногорске в квартире произошёл взрыв из-за беспилотника. В результате пострадали пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже», — написал он.

Трёх взрослых пострадавших госпитализировали в Красногорскую городскую больницу №1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок направлен в Центр им. Рошаля с вывихом колена и лёгкими травмами голени.

На месте происшествия находятся экстренные службы, правоохранители, сотрудники МЧС и глава округа. Воробьёв отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.