Мострансавто: Обломки БПЛА ВСУ попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

Обломки упавшего беспилотника задели автобус № 402 в Московской области, в салоне в этот момент находились пассажиры. Общественный транспорт получил незначительные повреждения, сообщили MSK1.RU в «Мострансавто».

«Предположительно, обломок БПЛА. Никто не пострадал, пассажиры все целы, водитель цел, пассажиров пересадили в попутный автобус и увезли», — заявили представители компании.

В «Мострансавто» не уточнили место происшествия. Известно, что автобус следовал по маршруту Малинино – Большое Алексеевское – метро «Котельники». Сообщается о незначительных повреждениях транспортного средства.

Ранее стало известно, что утром был сбит украинский беспилотник, летевший на Москву. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы