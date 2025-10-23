Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 11:59

Мострансавто: Обломки БПЛА ВСУ попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обломки упавшего беспилотника задели автобус № 402 в Московской области, в салоне в этот момент находились пассажиры. Общественный транспорт получил незначительные повреждения, сообщили MSK1.RU в «Мострансавто».

«Предположительно, обломок БПЛА. Никто не пострадал, пассажиры все целы, водитель цел, пассажиров пересадили в попутный автобус и увезли», — заявили представители компании.

В «Мострансавто» не уточнили место происшествия. Известно, что автобус следовал по маршруту Малинино – Большое Алексеевское – метро «Котельники». Сообщается о незначительных повреждениях транспортного средства.

ПВО России за сутки сбила 293 беспилотника ВСУ
ПВО России за сутки сбила 293 беспилотника ВСУ

Ранее стало известно, что утром был сбит украинский беспилотник, летевший на Москву. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar