Мострансавто: Обломки БПЛА ВСУ попали в автобус с пассажирами в Подмосковье
Обложка © Life.ru
Обломки упавшего беспилотника задели автобус № 402 в Московской области, в салоне в этот момент находились пассажиры. Общественный транспорт получил незначительные повреждения, сообщили MSK1.RU в «Мострансавто».
«Предположительно, обломок БПЛА. Никто не пострадал, пассажиры все целы, водитель цел, пассажиров пересадили в попутный автобус и увезли», — заявили представители компании.
В «Мострансавто» не уточнили место происшествия. Известно, что автобус следовал по маршруту Малинино – Большое Алексеевское – метро «Котельники». Сообщается о незначительных повреждениях транспортного средства.
Ранее стало известно, что утром был сбит украинский беспилотник, летевший на Москву. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.