23 октября, 10:06

ПВО России за сутки сбила 293 беспилотника ВСУ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства ПВ за сутки сбили 3 управляемые авиабомбы и 293 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При этом за прошедшую ночь было сбито 139 беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — уничтожили над Белгородской областью. 22 БПЛА самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. Днём 23 октября также сбили один дрон, летевший на Москву.

