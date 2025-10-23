ПВО России за сутки сбила 293 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВ за сутки сбили 3 управляемые авиабомбы и 293 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При этом за прошедшую ночь было сбито 139 беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — уничтожили над Белгородской областью. 22 БПЛА самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. Днём 23 октября также сбили один дрон, летевший на Москву.