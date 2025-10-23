Опубликованы кадры с места падения украинского дрона в Казахстане у границы с Россией

Телеграм-канал SHOT публикует фото и видео с места падения украинского дрона с боевым снарядом на территории Казахстана. Это произошло около посёлка Кызылтал в Бурлинском районе, в 190 км от Оренбургской области, где ранее сегодня была объявлена угроза атаки БПЛА.

Фото © SHOT

Видео © SHOT

На месте падения беспилотника образовалась воронка. Местные жители рассказывают о мощном взрыве. При этом пострадавших и ущерба нет.

Напомним, в Казахстане на границе с Россией обнаружили фрагменты взорванного дрона. На обломках видна надпись на украинском языке. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело.