23 октября, 09:27

Обломки БПЛА с украинскими надписями нашли в Казахстане у границы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Западно-Казахстанской области обнаружили фрагменты взорванного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это произошло в Бурлинском районе, граничащем с Оренбургской областью России. В настоящее время на месте находки идут проверочные мероприятия.

«В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва БПЛА неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения», — рассказали в Минобороны Казахстана.

По информации издания «Уральская неделя», на обломках видна надпись на украинском языке. Также на кадрах с места происшествия видна воронка на месте падения и остатки двигателя, что может указывать на боевой заряд, способный вызвать значительный ущерб.

Собянин: Уничтожен дрон, летевший на Москву
Собянин: Уничтожен дрон, летевший на Москву

Ранее Life.ru писал, что украинские дроны ударили по Махачкале. Аппараты, имеющие нехарактерные для текущего арсенала иностранные обозначения, ранее ограничивались ударами по приграничным областям.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

