Обломки БПЛА с украинскими надписями нашли в Казахстане у границы с Россией

В Западно-Казахстанской области обнаружили фрагменты взорванного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это произошло в Бурлинском районе, граничащем с Оренбургской областью России. В настоящее время на месте находки идут проверочные мероприятия.

«В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва БПЛА неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения», — рассказали в Минобороны Казахстана.

По информации издания «Уральская неделя», на обломках видна надпись на украинском языке. Также на кадрах с места происшествия видна воронка на месте падения и остатки двигателя, что может указывать на боевой заряд, способный вызвать значительный ущерб.

Ранее Life.ru писал, что украинские дроны ударили по Махачкале. Аппараты, имеющие нехарактерные для текущего арсенала иностранные обозначения, ранее ограничивались ударами по приграничным областям.