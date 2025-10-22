ВСУ ударили по Махачкале дронами нового типа с иностранными обозначениями

Атака на Махачкалу выявила смену тактики ВСУ с использованием ранее не замеченных в глубине России БПЛА. На эти детали обратил внимание телеграм-канал SHOT.

Аппараты, имеющие нехарактерные для текущего арсенала иностранные обозначения, ранее ограничивались ударами по приграничным областям. Эксперты предполагают, что в основе может лежать модифицированный «Чаклун», чей радиус действия достигает 900 километров, что выводит географию атак на новый уровень.

Напомним, ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.