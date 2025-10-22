Сектор Газа
Регион
22 октября, 06:14

ВСУ ударили по Махачкале дронами нового типа с иностранными обозначениями

Атака на Махачкалу выявила смену тактики ВСУ с использованием ранее не замеченных в глубине России БПЛА. На эти детали обратил внимание телеграм-канал SHOT.

Аппараты, имеющие нехарактерные для текущего арсенала иностранные обозначения, ранее ограничивались ударами по приграничным областям. Эксперты предполагают, что в основе может лежать модифицированный «Чаклун», чей радиус действия достигает 900 километров, что выводит географию атак на новый уровень.

Российская ПВО сбила 33 вражеских дрона над российскими регионами

Напомним, ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

