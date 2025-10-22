Российская ПВО сбила 33 вражеских дрона над российскими регионами

В сводке Министерства обороны указывалось, что восемь дронов были сбиты над Брянской областью. Четыре единицы были нейтрализованы как над акваторией Азовского моря, так и над Ленинградской областью. По три БПЛА были перехвачены над Крымом, Ростовской и Псковской областями, а также над Чёрным морем. Оставшиеся аппараты были сбиты над Новгородской областью (две единицы), а также по одному дрону — над Орловской, Тверской и Тульской областями.