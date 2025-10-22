Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 05:15

Российская ПВО сбила 33 вражеских дрона над российскими регионами

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Военное ведомство сообщило о результатах ночной работы ПВО, в ходе которой было обезврежено 33 украинских беспилотника самолётного типа. Эта операция по перехвату и уничтожению охватила значительную территорию.

В сводке Министерства обороны указывалось, что восемь дронов были сбиты над Брянской областью. Четыре единицы были нейтрализованы как над акваторией Азовского моря, так и над Ленинградской областью. По три БПЛА были перехвачены над Крымом, Ростовской и Псковской областями, а также над Чёрным морем. Оставшиеся аппараты были сбиты над Новгородской областью (две единицы), а также по одному дрону — над Орловской, Тверской и Тульской областями.

Махачкалу атаковали украинские беспилотники
Махачкалу атаковали украинские беспилотники

А за позапрошлую ночь над несколькими регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа, большинство из которых ликвидировали на юге России. 34 дрона сбили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar