Российская ПВО сбила 33 вражеских дрона над российскими регионами
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Военное ведомство сообщило о результатах ночной работы ПВО, в ходе которой было обезврежено 33 украинских беспилотника самолётного типа. Эта операция по перехвату и уничтожению охватила значительную территорию.
В сводке Министерства обороны указывалось, что восемь дронов были сбиты над Брянской областью. Четыре единицы были нейтрализованы как над акваторией Азовского моря, так и над Ленинградской областью. По три БПЛА были перехвачены над Крымом, Ростовской и Псковской областями, а также над Чёрным морем. Оставшиеся аппараты были сбиты над Новгородской областью (две единицы), а также по одному дрону — над Орловской, Тверской и Тульской областями.
А за позапрошлую ночь над несколькими регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа, большинство из которых ликвидировали на юге России. 34 дрона сбили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью.
