Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 05:12

Беспилотник ВСУ ударил по предприятию в Дагестане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Украинские беспилотники совершили налёт на Махачкалу. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, их целью было одно из предприятий республики.

«В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов»,написал чиновник в телеграм-канале.

Военные эксперты объяснили, почему наш новый БПЛА «Воган» — серьёзный козырь в зоне СВО
Военные эксперты объяснили, почему наш новый БПЛА «Воган» — серьёзный козырь в зоне СВО

Ранее сообщалось, что российская система ПВО отразила очередную массированную атаку ВСУ. За позапрошлую ночь над несколькими регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа, большинство из которых ликвидировали на юге России. 34 дрона сбили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar