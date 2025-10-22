Беспилотник ВСУ ударил по предприятию в Дагестане

Украинские беспилотники совершили налёт на Махачкалу. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, их целью было одно из предприятий республики.

«В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — написал чиновник в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО отразила очередную массированную атаку ВСУ. За позапрошлую ночь над несколькими регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа, большинство из которых ликвидировали на юге России. 34 дрона сбили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью.