21 октября, 13:27

Военные эксперты объяснили, почему наш новый БПЛА «Воган» — серьёзный козырь в зоне СВО

Обложка © fondugra

Российские военные начали применять на линии соприкосновения новый тяжёлый беспилотный летательный аппарат «Воган», способный выполнять широкий спектр боевых задач. Об уникальных характеристиках дрона в эксклюзивных комментариях для Life.ru рассказали ведущие военные эксперты.

«Дрон «Воган» сам по себе уникален, может работать в рое, может с разных мест заходить на задачу, самостоятельно выполнить задачу и выйти. Это прорывная вещь. Технология является достаточно серьёзным секретом и серьёзным аргументом данной специальной военной операции при проведении специальных мероприятий», — заявил глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По его словам, разработка представляет собой качественно новый этап в развитии беспилотных систем.

Военный эксперт Виктор Литовкин уточнил, что ключевыми преимуществами «Вогана» являются грузоподъёмность до 9 килограммов, способность доставлять различные боеприпасы на значительные расстояния и повышенная устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. При этом эксперт отметил, что в зоне СВО сейчас используются более 25 видов беспилотников, каждый из которых выполняет специализированные задачи — от разведки и радиоэлектронной борьбы до точечных ударов. Литовкин подчеркнул, что российская школа беспилотной авиации активно развивается благодаря усилиям промышленных предприятий.

На Западе обратили внимание на новую тактику атак ВС России с помощью дронов

Ранее сообщалось, что российские военные приступили к эксплуатации нового тяжёлого беспилотника под названием «Воган». Этот дрон способен осуществлять как точечную доставку грузов и боеприпасов, так и действовать в режиме атаки с самопожертвованием, направляясь на цель с боевой частью. Факт применения «Вогана» подтверждён представителем 37-й гвардейской мотострелковой бригады.

