Российские войска внедрили в работу новый тяжеловесный дрон «Воган»

Вооруженные силы РФ начали использовать новый тяжеловесный дрон «Воган». Он способен нести до 9 кг полезной нагрузки и выполнять как сбросы, так и ударные миссии. Об этом РИА «Новости» сообщил старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Круглый.

«Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов», — сказал он.

«Воган» благодаря увеличенному весу и размерам стал более устойчивым к погодным условиям и способен преодолевать большие расстояния. Дрон может использоваться для точечных сбросов грузов или боеприпасов, а также в режиме «удар/один конец», когда аппарат направляется на цель с боевой нагрузкой. Внедрение «Вогана» подтверждено представителем подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады.

Ранее сообщалось, что российские войска стали применять новую тактику с использованием так называемых дронов‑«маток», которые позволяют наносить удары по целям на расстоянии до 30 километров от линии фронта. «Матка» одновременно служит ретранслятором связи между беспилотниками и операторами и сбрасывает более мелкие взрывоопасные дроны на технику противника, что повышает точность и эффективность воздушных атак.