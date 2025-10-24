Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу

Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Красногорске. Пострадали минимум пять человек. Трёх взрослых госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок направлен в Центр им. Рошаля с вывихом колена и лёгкими травмами голени. Более 70 человек эвакуированы.

Жители ЖК «Изумрудные Холмы» рассказали, что слышали взрыв около 4:15 утра. От громкого звука сработали сигнализации у машин. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.

В данный момент на месте ЧП работают экстренные службы. Все подъезды к месту взрыва перекрыты. В Красногорске развернули оперативный штаб после атаки беспилотника. Пожара в жилом доме не произошло.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 111 беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 34 — сбили над Ростовской областью, 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 11 — над Калужской областью, десять — над Новгородской областью. По семь БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Республики Крым. Ещё пять беспилотников сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона перехватили над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.