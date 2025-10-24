Сектор Газа
24 октября, 07:21

Глава Красногорска навестил пострадавших и передал маме видеовесточку от раненого сына

Волков: Все пострадавшие при атаке БПЛА в Красногорске находятся в сознании

Обложка © Telegram / Дмитрий Волков — глава городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших при падении украинского БПЛА, находящихся на лечении в городских клиниках. По его словам, все они находятся в сознании.

Волков навестил пострадавших. Видео © Telegram / Дмитрий Волков — глава городского округа Красногорск

В Детском клиническом центре им. Л. Рошаля он проведал маленького Богдана. Рядом с мальчиком — бабушка, поддерживает его. Затем Волков посетил Красногорскую больницу, где лечатся взрослые пострадавшие. Передал маме Юлии привет от сына и показал видео с Богданом. По словам врачей, все пациенты в сознании, их состояние под постоянным наблюдением.

«Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом», — отметил глава городского округа.

Отражена воздушная атака на Москву после удара дрона по многоэтажке в Красногорске

Напомним, что сегодня утром Украина атаковала жилой дом в Красногорске, где пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Местные жители рассказывали, что раненного при взрыве малыша выносили в крови из здания на носилках. Life.ru также показал сам момент взрыва.

