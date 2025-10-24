Отражена воздушная атака на Москву после удара дрона по многоэтажке в Красногорске
Собянин: Силы ПВО сбили три беспилотника, летевшие на Москву
Российская Противовоздушная оборона отразила воздушную атаку на Москву, сбив три беспилотника. На месте падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует глава города.
Под утро 24 октября в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Примерно 70 жителей были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах. А утром два аэропорта Москвы ввели временные ограничения на полёты.
