Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 октября, 06:17

Два аэропорта Москвы ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на взлёт и посадку введены в двух аэропортах Москвы – Домодедово и Жуковский. Об этом объявила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов», — информирует представитель Росавиации Артём Кореняко через Telegram-канал.

Раненного при взрыве малыша выносили из дома в Красногорске в крови и осколках
Раненного при взрыве малыша выносили из дома в Красногорске в крови и осколках

Этой ночью в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Примерно 70 жителей были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
