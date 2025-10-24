Пострадавшим при ударе БПЛА по дому в Красногорске помогут с временным жильём

Российские власти окажут помощь в предоставлении временного жилья всем, кто пострадал в результате прилёта украинского дрона по жилому дому в Красногорске. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

«Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом», — написал он в соцсети после посещения пострадавших в больницах.