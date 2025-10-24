Пострадавшим при ударе БПЛА по дому в Красногорске помогут с временным жильём
Больница, где находятся раненые после атаки ВСУ по Красногорску. Обложка © пресс-служба главы Красногорска Дмитрия Волкова
Российские власти окажут помощь в предоставлении временного жилья всем, кто пострадал в результате прилёта украинского дрона по жилому дому в Красногорске. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.
«Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом», — написал он в соцсети после посещения пострадавших в больницах.
Напомним, что под утро 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Местные жители рассказывали, что раненного при взрыве малыша выносили в крови из здания на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших. Он подчеркнул, что все находятся в сознании. Раненый мальчик отправлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля, рядом с ним сейчас бабушка.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.