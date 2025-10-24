Сектор Газа
Регион
24 октября, 11:00

Пострадавшим при атаке дрона в Красногорске выплатят по 300 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Власти Подмосковья сообщили, что жители, пострадавшие в результате атаки БПЛА в Красногорске, получат по 300 тысяч рублей. Выплаты предназначены для граждан, зарегистрированных на территории Московской области.

Кроме того, собственникам повреждённых квартир выделят по 100 тысяч рублей компенсации. Об этом говорится в сообщении местной администрации.

«Будут вынимать бетон»: Пострадавшему при атаке ВСУ на Красногорск мальчику предстоит операция

Под утро 24 октября ВСУ нанесли удар по жилому дому в Красногорске. В результате атаки пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненого мальчика в крови выносили из здания на носилках — его доставили в Детский клинический центр имени Л. Рошаля, где рядом с ним находится бабушка. Атаковавший жилой дом в Красногорске БПЛА был начинён мощной взрывчаткой. Видео последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске Life.ru публиковал здесь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

