«Будут вынимать бетон»: Пострадавшему при атаке ВСУ на Красногорск мальчику предстоит операция

Мальчик, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилую многоэтажку в Красногорске получил сразу несколько травм. У 8-летнего Богдана обожжены руки и повреждены ноги. Об этом рассказала в соцсетях детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Богдану, пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске, предстоит операция. Видео © Telegram / Мишонова

«У мальчишки повреждены ноги, ещё предстоит операция, будут вынимать осколки бетона, пластика, стекла. Обожжены руки, но настроение у него боевое — настоящий мужчина, держится. Надеется, что скоро вернётся ко всем своим занятиям и кружкам. Богдан занимается плаванием, учит английский, а врачи обещали уже на следующей неделе, если всё будет заживать хорошо, отпустить его», — рассказала Мишонова.

Сейчас рядом с Богданом бабушка, которая всячески поддерживает парнишку. С ним уже пообщались психологи и посоветовали отвлечься, но мысли об атаке из головы он выкинуть пока не может.

«Мама Юля и дедушка тоже в больнице, их обследуют врачи. Семью сейчас разместят временно в гостинице. В повреждённых квартирах предстоит ремонт», — написала омбудсмен.