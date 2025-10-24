«Будут вынимать бетон»: Пострадавшему при атаке ВСУ на Красногорск мальчику предстоит операция
Мишонова: У мальчика, раненого при атаке БПЛА, повреждены ноги и обожжены руки
Мальчик, пострадавший при атаке украинского БПЛА на жилую многоэтажку в Красногорске получил сразу несколько травм. У 8-летнего Богдана обожжены руки и повреждены ноги. Об этом рассказала в соцсетях детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Богдану, пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске, предстоит операция. Видео © Telegram / Мишонова
«У мальчишки повреждены ноги, ещё предстоит операция, будут вынимать осколки бетона, пластика, стекла. Обожжены руки, но настроение у него боевое — настоящий мужчина, держится. Надеется, что скоро вернётся ко всем своим занятиям и кружкам. Богдан занимается плаванием, учит английский, а врачи обещали уже на следующей неделе, если всё будет заживать хорошо, отпустить его», — рассказала Мишонова.
Сейчас рядом с Богданом бабушка, которая всячески поддерживает парнишку. С ним уже пообщались психологи и посоветовали отвлечься, но мысли об атаке из головы он выкинуть пока не может.
«Мама Юля и дедушка тоже в больнице, их обследуют врачи. Семью сейчас разместят временно в гостинице. В повреждённых квартирах предстоит ремонт», — написала омбудсмен.
Напомним, что под утро 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненого при взрыве малыша выносили в крови из здания на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших. Он подчеркнул, что все находятся в сознании. Раненый мальчик отправлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля. Жителям повреждённого дома пообещали помочь с временным жильём.
Обложка © Telegram / Мишонова