Life.ru снял на видео последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске

Последствия атаки БПЛА ВСУ в подмосковном Красногорске попали на видео. Life.ru показал, какая сейчас обстановка на месте происшествия. Дрон атаковал многоэтажный жилой дом на бульваре Космонавтов в ночь на 24 октября, когда большинство жителей спали.

Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске сняли на видео. Видео © Life.ru

На кадрах видно, что в результате атаки повреждены квартиры на 14-м этаже здания — беспилотник проник внутрь одной из квартир. Там выбиты три окна, повреждены балкон и фасад здания.

На прилегающей территории разбросаны осколки и обломки выбитых окон. Где-то также можно заметить оставшиеся обломки разрушенного киевского дрона. Территория около дома в подмосковном Красногорске огорожена.