Life.ru снял на видео последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске

24 октября, 09:13

Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске сняли на видео. Обложка © Life.ru

Последствия атаки БПЛА ВСУ в подмосковном Красногорске попали на видео. Life.ru показал, какая сейчас обстановка на месте происшествия. Дрон атаковал многоэтажный жилой дом на бульваре Космонавтов в ночь на 24 октября, когда большинство жителей спали.

Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске сняли на видео. Видео © Life.ru

На кадрах видно, что в результате атаки повреждены квартиры на 14-м этаже здания — беспилотник проник внутрь одной из квартир. Там выбиты три окна, повреждены балкон и фасад здания.

На прилегающей территории разбросаны осколки и обломки выбитых окон. Где-то также можно заметить оставшиеся обломки разрушенного киевского дрона. Территория около дома в подмосковном Красногорске огорожена.

Пострадавшим при ударе БПЛА по дому в Красногорске помогут с временным жильём
Напомним, что 24 октября ВСУ обстреляли жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. По словам местных жителей, раненного при взрыве мальчика в крови вынесли из здания на носилках. Глава Красногорского городского округа Дмитрий Волков посетил пострадавших в больнице и сообщил, что все находятся в сознании. Раненый мальчик был направлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля, где за ним ухаживает бабушка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

