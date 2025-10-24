Более 20 жителей Белгородской области ранены из-за атак ВСУ за день

Более 20 мирных жителей получили различные ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Две девушки на данный момент находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизнь. Об это в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил о 21 пострадавшем в Белгородской области из-за атак ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Тяжёлый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей. Две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в городе Белгороде, находятся в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни», — сказал глава в своём видеосообщении.

При необходимости девушки будут перенаправлены в Москву для дальнейшего лечения. По словам Гладкова, сейчас людям оказывается вся необходимая помощь, чтобы они побыстрее вернулись к семьям.

Для дальнейшей безопасности в регионе ещё 15 машин скорой помощи оборудовали антидроновыми сооружениями.

«Эту работу будем продолжать, потому что понимаем, что нужно защитить наших медиков. И, конечно же, мы должны сделать всё, чтобы во время получения ранения наши медики могли как можно быстрее оказаться рядом с теми, кому нужна эта помощь», — сказал губернатор.

Ранее Life.ru рассказал, что в подмосковном Красногорске произошёл взрыв в многоэтажном доме, в результате которого частично обрушилась стена и были выбиты стекла в нескольких квартирах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки беспилотника на жилой дом пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Около 70 жителей были эвакуированы. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Красногорске.