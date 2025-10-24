Системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

Расчёты противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников, перехватив дроны над одним городом и девятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрия Слюсаря.

«Ночью силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь.

Пострадавших в результате атаки нет, на отдельных территориях возникли возгорания, которые оперативно ликвидировали дежурные спасательные формирования.

Однако в Новошахтинске пожар оставил без электроснабжения многоквартирные дома, детский сад и техникум. В ночное время аварийные службы переключили часть объектов на резервные линии, восстановив подачу электроэнергии для некоторых абонентов. На данный момент около полутора тысяч человек остаются без света.

Ранее жители Ростовской области сообщили, что в трёх населённых пунктах прогремели взрыва в ходе отражения атаки беспилотников. Очевидцы слышали 5-7 хлопков, а также наблюдали яркие вспышки в небе. В некоторых местах из-за громких звуков сработала сигнализация у автомобилей.