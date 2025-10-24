Серия взрывов прогремела в Ростовской области, работает ПВО

Местные жители рассказали, что всего было слышно 5-7 взрывов над городами Таганрог, Каменск-Шахтинский и в Чертковском районе. В небе были видны яркие вспышки и слышен звук мотора. Очевидцы утверждают, что от громких звуков сработала сигнализация у машин. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.