23 октября, 23:09

Серия взрывов прогремела в Ростовской области, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прогремела в Ростовской области. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что всего было слышно 5-7 взрывов над городами Таганрог, Каменск-Шахтинский и в Чертковском районе. В небе были видны яркие вспышки и слышен звук мотора. Очевидцы утверждают, что от громких звуков сработала сигнализация у машин. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и пригород возросло до 20. Напомним, что изначально Life.ru рассказывал о 12 раненых среди мирного населения Белгорода и Белгородского района. После атаки украинских дронов также повреждено несколько коммерческих объектов, легковой автомобиль, кровля многоквартирного дома и остекление социального и административного зданий.

