Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 06:49

ВСУ стремятся создать техногенную катастрофу ударами по дамбе под Белгородом

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ пытаются вызвать техногенную катастрофу и подтопление населённых пунктов, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Удары по дамбе водохранилища могут привести к подтоплению близлежащих населённых пунктов. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ направлены на создание техногенной катастрофы, используя ракетные удары для разрушения гидротехнического сооружения.

ВСУ снова целятся в плотину Белгородского водохранилища: прилёт «Дартсов» привёл к взрывам
ВСУ снова целятся в плотину Белгородского водохранилища: прилёт «Дартсов» привёл к взрывам

Ранее сообщалось, что обстановка в Шебекинском округе после удара ВСУ по плотине остаётся стабильной. Вода затопила огороды в четырёх населённых пунктах, где провели подомовой обход жителей. В пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде находятся 16 человек, часть жителей уехала к родственникам.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar