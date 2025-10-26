Сектор Газа
26 октября, 13:01

ВСУ снова целятся в плотину Белгородского водохранилища: прилёт «Дартсов» привёл к взрывам

Обложка © Telegram / warhistoryalconafter

Вооружённые силы Украины вновь пытаются атаковать дамбу Белгородского водохранилища. За последний час в небе заметили около семи беспилотников, предположительно, типа «Дартс». Об этом сообщают местные Telegram-каналы с оповещениями о воздушной угрозе.

В настоящее время продолжается наблюдение за ситуацией, власти отслеживают действия беспилотников и последствия ударов. 25 октября, по Белгородскому водохранилищу уже наносился удар. Плотина была повреждена, но не сильно. Губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал местным жителям переехать в пункты временного размещения в Белгороде из-за угрозы новых атак.

Сегодня глава региона уточнил, что обстановка в Шебекинском округе остаётся стабильной, однако вода затопила более 10 огородов. В четырёх населённых пунктах провели подомовой обход жителей. В пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде разместились 16 человек, часть жителей уехала к родственникам.

Милена Скрипальщикова
