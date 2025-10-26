Названо оружие, из которого ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилища

Украинские силы ударили по дамбе Белгородского водохранилища в окрестностях села Графовка тремя ракетами GMLRS производства США, сообщают российские Telegram-каналы. Механизмы плотины пострадали, но сама она не разрушена.

Бойцы ВСУ повредили несколько зданий и техническое оборудование из РСЗО HIMARS. По предположению специалистов, целью удара было затопление дорог и населённых пунктов, что могло нарушить снабжение российских войск на приграничной территории.

Напомним, что после удара ВСУ по дамбе в Шебекинском округе обстановка остаётся стабильной, однако вода затопила огороды в нескольких населённых пунктах. В пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде находятся 16 человек, часть из них уехала к родственникам. Жилые дома не подтоплены, а ситуация остаётся под контролем, поводов для паники нет.