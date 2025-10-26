Атака украинского дрона унесла жизнь мирного жителя под Белгородом

Мирный житель погиб в результате налёта ударных дронов ВСУ на село Илёк-Кошары под Белгородом. Беспилотник атаковал грузовик мужчины, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Второй инцидент был зафиксирован в хуторе Масычево, где БПЛА атаковал легковой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, были и другие повреждения в результате атаки.

«В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечён автомобиль. В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в посёлке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль, в селе Чайки — кровля частного дома, в посёлке Майский — объект инфраструктуры», — рассказал губернатор.

Напомним, что этой ночью над территорией России сбили 121 беспилотник. Дроны были замечены в 14 регионах страны. Над Ростовской областью удалось сбить 20 БПЛА, над Волгоградской — 19, над Брянской — 17, над Калужской — 12, над Смоленской — 11. По 9 аппаратов средства ПВО уничтожили над Белгородской областью и Московским регионом.