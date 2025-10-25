Силы ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над 14 регионами России
Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 украинский беспилотник над 14 регионами России в ночь на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Над Ростовской областью сбито 20 БПЛА, над Волгоградской — 19, над Брянской — 17, над Калужской — 12, над Смоленской — 11. По 9 аппаратов уничтожено над Белгородской областью и Московским регионом (7 из них летели на Москву). Ещё по 8 БПЛА сбито над Воронежской и Ленинградской областями. По два аппарата уничтожено над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, и по одному — над Тверской и Тульской областями.
Российские регионы подвергаются ежедневным ударам со стороны украинских формирований. В ответ на эти удары по гражданской инфраструктуре российская армия наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами исключительно по военным целям и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.
