Регион
25 октября, 04:52

Силы ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над 14 регионами России

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 украинский беспилотник над 14 регионами России в ночь на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Над Ростовской областью сбито 20 БПЛА, над Волгоградской — 19, над Брянской — 17, над Калужской — 12, над Смоленской — 11. По 9 аппаратов уничтожено над Белгородской областью и Московским регионом (7 из них летели на Москву). Ещё по 8 БПЛА сбито над Воронежской и Ленинградской областями. По два аппарата уничтожено над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, и по одному — над Тверской и Тульской областями.

Российские регионы подвергаются ежедневным ударам со стороны украинских формирований. В ответ на эти удары по гражданской инфраструктуре российская армия наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами исключительно по военным целям и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Никита Никонов
