Силы ПВО уничтожили 8 беспилотников над Ленинградской областью

ПВО уничтожила над Ленинградской областью 8 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. ПВО уничтожило над регионом 8 БПЛА. Спасибо за надёжную защиту неба», — написал он в своём телеграм-канале.

Также этой ночью враг пытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА на подлёте к городу.