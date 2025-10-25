Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 03:53

Силы ПВО уничтожили 8 беспилотников над Ленинградской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО уничтожила над Ленинградской областью 8 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. ПВО уничтожило над регионом 8 БПЛА. Спасибо за надёжную защиту неба», написал он в своём телеграм-канале.

Над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов, работает ПВО
Также этой ночью враг пытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА на подлёте к городу.

